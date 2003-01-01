Услуги пультовой охраны. Организация физической охраны. Создание проектной документации.
Монтаж и техническое обслуживание охранно пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем контроля доступа.
Круглосуточный мониторинг состояния охранных и пожарных извещателей расположенных на объекте с последующей передачей информации группам быстрого реагирования и клиенту.
Проектирование, монтаж и техническое обслуживание современных систем видеонаблюдения. Организация видеонаблюдения через телефон.
Наличие профессионально подготовленных, вооруженных сотрудников охраны осуществляющих услуги по физическому сопровождению клиентов; ценных грузов; массовых мероприятий.
Монтаж систем охранной пожарной сигнализации любой сложности. Осуществление гарантийного и постгарантийного технического обслуживания систем безопасности.
Проектирование, монтаж и обслуживание систем пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации, оповещения, дымоотведения, система автоматического пожаротушения).
Разработка проектов согласно требованиям нормативов по направлениям:пожарная сигнализация, система оповещения, автоматическое пожаротушение, охранная сигнализация, система контроля доступом, системы видеонаблюдения и д.р.
От быстрого решения поставленных задач будь то осуществление монтажных работ, подготовка проектной документации, поставка оборудования или текущее пультовое обслуживание объекта, зависит успешное развитие нашей компании. Поэтому оперативность – это одна из главных задач нашей деятельности!
Для решения различных задач заказчика наша компания работает с широким диапазоном ценового поля. И найти нужный уровень цены и качества может абсолютно каждый клиент. При современной конкуренции в нашей отрасли позволить себе высокие цены мы не можем.
Приоритетное направление компании с начала ее основания, стал повышенный контроль за высоким уровнем качества выполняемых работ, поставляемого оборудования и расходных материалов. От этого зависят жизнь и здоровье наших клиентов, сохранность их материальных ценностей.
За длительный период времени работы на данном рынке услуг наша компания накопила внушительный опыт. Была полностью преобразована структура нашей организации, модернизирована система управления персоналом и материально техническая база. Цели и задачи остались неизменными : Оперативное обслуживание клиентов, грамотное проектирование, высокое качество монтажных работ! От заявки и проектирования до начала выполнения работ 24 часа!
Благодарны руководителям компании Кварц-М за грамотный подход к решению поставленных нами задач. В кратчайшие сроки был создан проект по организации охранно пожарной сигнализации и систем контроля доступа, согласована смета, осуществлены монтажные и пусконаладочные работы на наших удаленных помещениях в Пензенской области. Позже был успешно завершен проект по организации удаленного видео мониторинга производственного процесса.
Сотрудничество с данной организацией позволило осуществить запуск нашего бизнеса без задержек. Заказали проект на охранно пожарную сигнализацию. И видеонаблюдение. Монтаж и запуск осуществили согласно плану без задержек. Работали поэтапно совместно со строительной фирмой. Уже более года организация осуществляет пультовую охрану нашего помещения и техническое обслуживание оборудования.