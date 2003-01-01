Благодарны руководителям компании Кварц-М за грамотный подход к решению поставленных нами задач. В кратчайшие сроки был создан проект по организации охранно пожарной сигнализации и систем контроля доступа, согласована смета, осуществлены монтажные и пусконаладочные работы на наших удаленных помещениях в Пензенской области. Позже был успешно завершен проект по организации удаленного видео мониторинга производственного процесса.

Ирина Довгань Группа компаний «Агротек»